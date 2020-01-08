استمارة 2020 لتمليك قطع الأراضي السكنية في العراق

2020/01/08 | 13:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ استمارة قطع الأراضي السكنية بالعراق , يتم نشر رابط الخاص بالقطع 2020 التي تكون سكنيه المتواجدة بالعراق وذلك لكي يتمكنوا المواطنين بالعراق من استحقاق الحصول على مخصصات الأراضي السكنية.المستحقين للأراضي السكنية ومنهم: الذين ترعاهم الدولة اجتماعيا ذوي القدرات الخاصة الذين يحصلون على دخل مرتفع ومستحقين آخرين ومنهم العمالة والموظفين استمارة التقديم على قطع الأراضي […]

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