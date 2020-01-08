الدهلكي يدعو لعقد جلسة استثنائية لمناقشة الخرق الايراني لسيادة العراق

2020/01/08 | 13:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، البرلمان الى عقد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداء والخرق الايراني لسيادة العراق، فيما طالب الحكومة بالرد على القصف الايراني كما فعلت مع الهجوم الامريكي.وقال الدهلكي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء، ان “على مجلس النواب عقد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداء والخرق الايراني لسيادة العراق واستهدافه […]

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