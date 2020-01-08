2020/01/08 | 13:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت جامعة ديالى، اليوم الاربعاء، عن حصول تدريسيين من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة على براءة اختراع من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لتصنيعهم جهازا لتطوير الاداء الفني لبعض المهارات الاساسية للعبة التنس الارضي.وقالت الجامعة في بيان ، ان “المخترعين وهم مساعد الدكتور ماجد خليل خميس والمدرس المساعد عمار موسى جعفر ومدرب الالعاب نور

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدريسيون من جامعة ديالى يصنعون جهازاً لتطوير مهارات لعبة رياضية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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