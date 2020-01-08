ما أهمية قاعدتي عين الأسد وأربيل اللتين قصفتهما إيران بالصواريخ؟

2020/01/08 | 13:33 - المصدر: فرانس 24

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قال الصحافي في فرانس24 عمار الحميداوي إن قاعدتي عين الأسد وأربيل اللتين قصفتهما إيران فجر الأربعاء بالصواريخ، هما من أبرز وأكبر القواعد الجوية في العراق.



وأشار إلى أن القاعدة الثانية، والواقعة في إقليم كردستان، هي "أمريكية بحتة" وأقرب القواعد الأمريكية من الحدود الإيرانية (نحو 115 كلم).





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