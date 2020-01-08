عبدالكريم خلف: ندعو الجميع لضبط النفس وتغليب لغة العقل واحترام العراق

2020/01/08 | 13:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم القائد العام عبدالكريم خلف : ندعو الجميع لضبط النفس وتغليب لغة العقل والتقيد بالمواثيق الدولية واحترام العراق.

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