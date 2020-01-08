عبدالمهدي: إيران أبلغتنا بالضربة الصاروخية قبل تنفيذها بقليل

2020/01/08 | 13:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، عن أن إيران أبلغتنا بالضربة قبل تنفيذها بقليل، وبأن الهجوم سيقتصر على قواعد أمريكية لم تحددها، جاء ذلك حسبما أفادت به قناة العربية اليوم […]

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