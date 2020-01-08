محمد صلاح يهنئ ماني بنيل جائزة الأفضل بأفريقيا

2020/01/08 | 13:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح زميله في فريق ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.وعلق صلاح على صفحة ماني على انستغرام: أهنئك يا صاحبي.هذا وتوج ساديو ماني مع نادي ليفربول بلقب بطولة أبطال أوروبا وبطولة العالم للأندية، التي جرت مؤخرا بالعاصمة القطرية الدوحة، كما وصل إلى

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