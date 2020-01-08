خلف: تلقينا رسالة شفوية رسمية من ايران بشان الرد على اغتيال سليماني

2020/01/08 | 13:37 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، ان ايران أبلغت العراق رسمياً بنية قصف قواعد يتواجد فيها القوات الامريكية في العراق.وقال اللواء الركن عبد الكريم خلف في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه “بعد منتصف الليل بقليل من يوم الاربعاء الموافق 8/1/2020، تلقينا رسالة شفوية رسمية من قبل الجمهورية الاسلامية في ايران بان ...

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