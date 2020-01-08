مباشر: ترامب يقول إن كل شيء على ما يرام والإيرانيون يعلنون مقتل عشرات الأمريكيين في هجماتهم بالعراق

2020/01/08 | 13:38 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تابعوا معنا في هذه التغطية المباشرة تداعيات إعلان إيران قصف قاعدتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق بصواريخ بالستية فجر الأربعاء، ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد قبل خمسة أيام.



والتصريحات المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هذه الضربة.

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