اتحاد علماء المسلمين في ديالى يطلق حملة لمقاطعة البضائع الامريكية وفاءاً لدماء الحشد الشعبي

2020/01/08 | 13:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن اتحاد علماء المسلمين في ديالى، الاربعاء، عن اطلاق حملة مقاطعة ضد البضائع الامريكية وفاءا لدماء شهداء الحشد الشعبي.وقال رئيس الاتحاد جبار المعموري في حديث لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى،ان” الاتحاد عقد خلال الايام الماضية اجتماعات مكثفة مع نخب من مختلف مناطق ديالى وجرى الاتفاق على اطلاق حملة واسعة لمقاطعة البضائع الامريكية وايقاف

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