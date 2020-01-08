هدف الضربات الإيرانية.. رنا خالد

2020/01/08 | 13:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت: رنا خالد هدف الضربات الايرانية هو: -تهدئة للقوات المسلحة الايرانية وتحديداً الحرس الثوري الذي يطالب الحكومة الايرانية بالرد -اعطاء زخم معنوي ولو كان واهماً للمليشيات في العراق التي اهتز عرشها.– رسالة الى الولايات المتحدة بان الغضب لم يعمي السياسيين الايرانيين وانهم يتقنون اللعبة.هدف الضربات الايرانية هو:-تهدئة للقوات المسلحة الايرانية وتحديداً الحرس الثوري […]

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