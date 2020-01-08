رئيس كتلة الفتح: الاعتداء الأمريكي الأخير أعطى مبرراً لرد إيران داخل العراق

2020/01/08 | 13:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة الفتح النيابية، الأربعاء، أن الاعتداء الأمريكي الأخير أعطى مبرراً للرد الإيراني باستهداف قواعدها أينما وجدت.وقال رئيس الكتلة، النائب محمد الغبان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن […]

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