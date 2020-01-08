فؤاد الصلاحي - مع الحراك الشعبي في نقد ورفض البنى المنتجة للازمات السياسية

2020/01/08 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_الصلاحي حراك شعبي واسع وغير مسبوق في لبنان والعراق ومعها دول اخرى سابقة في نفس المسار تطالب جميعها بتغيير سياسي ورفض النظام الطائفي والياته ومؤسساته ورموزه ..هذا النظام الذي استملك مؤسسات الدولة والسلطة عبر منهج المحاصصة والغنيمة حتى مع اختلاف اجنحته ومجموعاته الا انهم متوافقين على استمرارية النظام الذي يضعهم جميعا في دوائر صنع القرار ..مظاهرات حاشدة في العراق ومئات الضحايا دونما اهتمام حقيقي من الاح......

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