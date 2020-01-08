كاظم حبيب - المؤامرة الإيرانية ضد انتفاضة الشعب العراقي والمغامرة الأمريكية!

2020/01/08 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب برؤية واضحة وصريحة أؤكد: إن من واجب الشعب العراقي الملح والضروري جداً وبكل السبل السلمية المتوفرة إفشال مؤامرة الطغمة الحاكمة في إيران وأتباعها الصغار في العراق ضد انتفاضة الشعب العراقي السلمية الباسلة، إنها مؤامرة تستهدف اصطياد عصفورين بحجر واحد: ضرب الانتفاضة الشعبية التي نهض المنتفضون والمنتفضات ضد الهيمنة الإيرانية على العراق وسياسات الدولة العراقية الهشة وضد قوى الإسلام السياسي الطائفية الفاس......

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