جاسم ألصفار - لا جديد تحت الشمس

2020/01/08 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_ألصفار د.جاسم الصفار07/01/2020 منذ صبيحة يوم الجريمة، اي يوم الجمعة الماضية 03/01/2020، ولمدة يومين رقص البعض فرحا بتصفية احد قادة الحشد الشعبي البارزين (أبو مهدي المهندس) مع الجنرال الايراني المعروف (قاسم سليماني)، واطلقوا على ذلك اليوم الذي سفكت فيه الدماء واستبيحت سيادة العراق بأنه "جمعة مباركة"، وقد وصلت رسالتهم، سواء بتخطيط او دون تخطيط، الى اسيادهم ومشغليهم، ليعلنها بفرح وغرور وزير الخارجي......

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