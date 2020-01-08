ائتلاف العبادي يدين ’’الانتهاك الإيراني’’ للسيادة العراقية ويوجه رسالة للرئاسات الثلاث والقوى الوطنية

2020/01/08 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أدان ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الأربعاء (08 كانون الثاني 2020)، ما...





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