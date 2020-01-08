مكتب عبد المهدي: ايران ابغلتنا مسبقا بضربة عين الاسد

2020/01/08 | 13:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مكتب رئيس الوزراء العراقي، بانه تلقى رسالة رسمية من إيران بعد منتصف الليل ببدء الرد والانتقام على اغتيال القائد الشهيد الفريق قاسم سليماني....

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