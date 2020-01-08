2020/01/08 | 13:49 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنلندا: تلقينا تحذيرا مسبقا بالضربة الصاروخية الإيرانية فى العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/08 | 13:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنلندا: تلقينا تحذيرا مسبقا بالضربة الصاروخية الإيرانية فى العراق) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنلندا: تلقينا تحذيرا مسبقا بالضربة الصاروخية الإيرانية فى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).