2020/01/08 | 13:49 - المصدر: ساحات التحرير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيس حكومة إقليم كوردستان: ما يحدث امر مؤسف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ساحات التحرير الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/08 | 13:49.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس حكومة إقليم كوردستان: ما يحدث امر مؤسف) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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