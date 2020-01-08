تيار الحكمة الوطني:كُنّا نتمنى ان يكون الرد الإيراني خارج الأراضي العراقية

2020/01/08 | 13:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن تيار الحكمة الوطني، حسن فدعم، الأربعاء تفسيراً لسبب قصف إيران قواعد أمريكية داخل العراق.وقال فدعم في تغريدة عبر حسابه في تويتر: “كُنّا نتمنى ان يكون الرد […]

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