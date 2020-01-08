2020/01/08 | 13:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدخلت الصين إلى الخدمة ما قالت إنه أول قطار ذكي في العالم، وذلك ضمن استعدادات بكين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 2022.وأفادت شبكة “سي أن أن” الأميركية، الأربعاء، بأن القطار الجديد بدأ بالفعل رحلاته في أواخر ديسمبر الماضي في الصين.ويربط القطار الذكي بكين بمدينة تشانغجياكو التي تقع شمال غربها، ومن المقرر أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تطلق أول قطار ذكي بالعالم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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