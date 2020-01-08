اخلاء مقر بعثة الأمم المتحدة في المنطقة الخضراء لأسباب أمنية

2020/01/08 | 13:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف مصدر مطلع عن اخلاء مقر بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) مقرها في المنطقة الخضراء لاسباب امنية . واضاف المصدر لمراسل "كلكامش برس" ان "المكتب الاممي امر موظفيه بالعودة وعدم البقاء في المكتب احترازيا".

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