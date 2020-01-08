ائتلاف العبادي يدين

2020/01/08 | 13:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دان ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، "الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية"، فيما دعا الى حفظ وحدة العراق.وذكر المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان له، أنه "سبق وان ادنّا بتاريخ 2020/1/3 و 2019/12/29 الانتهاكات الاميركية للسيادة العراقية، واليوم ندين الانتهاك الايراني للسيادة العراقية".وأضاف البيان: "لسنا اعداء لاحد، ونطلب الصداقة والتعاون مع جميع دول العالم على قاعدة المصالح المشتركة".وأكد ائتلاف النصر: "رفض أي صراعات او تصفية حسابات اقليمية دولية على حساب الدم والارض والسيادة العراقية"، مشيراً الى أن "الشعب والرئاسات الثلاث والقوى الوطنية، عليهم حفظ وحدة واستقرار ومصالح العراق"، داعيا الى "الوحدة والتضامن الوطني، وان نجعل مصالح العراق وسلامة شعبه خطا احمرا في سياساتنا".

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