بالصور.. تعرض حافلة تقل عمال شركة نفط عراقيين وصينيين إلى هجوم مسلح جنوب العراق

2020/01/08 | 13:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإصابة عنصر أمن عراقي وصينيين اثنين بإطلاق نار في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان.وقال المصدر لـ”يس عراق” إن “مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص الحي على سيارة تقل موظفين يعملون في المواقع النفطية، في منطقة الحلفاية، ضمن قضاء الكحلاء في محافظة ميسان”، مشيرا الى أن “الرصاص أصاب حارس امن عراقي، […]

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