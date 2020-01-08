2020/01/08 | 13:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن وزير الدفاع الكويتي قوله إنه تلقى خطابا رسميا من قائد معسكر عريفجان يعلن سحب كل القوات الأمريكية خلال 3 أيام.وأضاف وزير الدفاع الكويتي أن قرار الانسحاب كان مفاجئا ونحن على تواصل مع وزارة الدفاع الأمريكية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع الكويتية: تلقينا خطابا رسميا بسحب كل القوات الأمريكية خلال 3 أيام من معسكر عريفجان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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