مساع كردية للتهدئة بين جميع الأطراف واللجوء للغة الحوار

2020/01/08 | 13:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاربعاء، بوقف الصراع على الساحات العراقية واللجوء الى الحوار.

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