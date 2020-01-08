الضربة الايرانية الاخيرة : عبــارة عــن صفقة امريكيـــة قبلتها ايــران وضحـــت في سبيلها بـدم قائدها ســليماني !!

2020/01/08 | 13:55 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

ذكرت صحيفة " نيوريوك تايمز" ان السيد الخامنئي يعفي اذرع المقاومة في دول الجوار والعالم من الرد ويحصر الرد فقط بـ ايران .

هذا وقد شهدت وسائل التواصل الاجتماعي الاشارة والمدح على قوة ايران باعتبارها قوة عظمى وانها هي من ستاخذ بثار قادها قاسم سليماني ، فضلا عن وسائل تواصل ووكالات اخب...

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