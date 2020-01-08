الناطق باسم عبد المهدي : ايران أبلغتنا رسمياً قبل قصف القواعد

2020/01/08 | 13:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، الأربعاء، بيانا بشان الهجوم الإيراني الأخير الذي استهدف قواعد تتواجد فيها قوات أميركية في أربيل والأنبار.

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