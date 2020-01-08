2020/01/08 | 14:29 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع رئاسات اقليم كوردستان الثلاث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسات كوردستان تبحث اخر المستجدات وتوجه دعوة للمجتمع الدولي) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسات كوردستان تبحث اخر المستجدات وتوجه دعوة للمجتمع الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).