عبدالمهدي يضع نفسه في “موقف محرج” بشأن الصواريخ الإيرانية: مادة قانونية قد تعرضه لـ”الاعدام”!

2020/01/08 | 14:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حصد البيان الحكومي الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، بشأن الهجوم الايراني الذي طال قاعدتين امريكيتين ومناطق سكنية محيطة بها في محافظتي الانبار واربيل ، غضب وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.واعتاد عبدالمهدي على إصدار بيان في كل حادثة يرتكبها الجانب الايراني او الامريكي في العراق، يقول فيه بأنه كان […]

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