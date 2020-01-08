2020/01/08 | 14:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت بين المتابعين عبر صفحات التواصل الإجتماعي، مقالة من العام 1996 عن الفنانة نجوى كرم التي لقّبت فيها بـ “نجمة العالم العربي”.ولاقت الصورة تفاعلاً لافتاً من قبل المتابعين والمهتمين بالشؤون الفنية، خصوصاً أنّ كرم فازت بإحدى الإستطلاعات الفنية للعام 2019 بتصويت أفضل فنانة عربية بعد أن أصدرت أغنية “ملعون أبو العشق” التي تخطّت الـ 90

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجوى كرم تحافظ على الصدارة لأكثر من 25 عاماً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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