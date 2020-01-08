2020/01/08 | 14:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرواتيا وسلوفينيا تسحبان قواتهما العسكرية من العراق.المصدر قناة الميادين لمتابعة اخر الاخبار والاحداث تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليكرام 👇 www.telegram.me/pressiraq2

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