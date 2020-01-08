خبير أمني: ضرب القواعد العسكرية وقبلها أرامكو يثبت فشل منظومة باتريوت الأميركية

2020/01/08 | 14:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير الأمني محمد السعبري، اليوم الأربعاء، أن ضرب القواعد العسكرية الأميركية وقبلها شركة النفط السعودية (أرامكو )، يثبت فشل منظومة باتريوت الأميركية المضادة للصواريخ الباليستية.وقال السعبري، في حديث لـ”العهد” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “ضرب القواعد الأميركية وقبلها أرامكو يثبت فشل منظومة باتريوت الأميركية”، مشيرا إلى أن “أميركا إعلاميا شيء وفعليا شيء آخر”.

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