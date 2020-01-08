تحالف القوى يدين ’’صمت الحكومة’’: اختراق السيادة تكرر وهي المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات

2020/01/08 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أدان تحالف القوى العراقية، الأربعاء (08 كانون الثاني 2020)، الصمت الحكومي المتكرر لانتهاكات السيادة...





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