2020/01/08 | 14:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - مراسلون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. النجباء تشكر ايران وتهدد الاميركان بثأر المهندس ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. النجباء تشكر ايران وتهدد الاميركان بثأر المهندس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).