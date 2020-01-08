ريال مدريد يسعى لخطف أهم أهداف برشلونة

2020/01/08 | 14:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ نادي ريال مدريد الإسباني النظر للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة القادمة.وأصبح لوتارو مارتينيز نجماً في إنتر ميلان بعد رحيل مواطنه ماورو إيكاردي خلال الصيف الماضي، وشكل ثنائية قوية مع البلجيكي روميلو لوكاكو بقيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.ريال مدريد يعمل لضم لوتارو مارتينيز وما يثير اهتمام

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