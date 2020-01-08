2020/01/08 | 14:52 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدف : العراق 1 x استراليا 1 د.76( محمد قاسم نصيف )

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف : العراق 1 x استراليا 1 د. 76( محمد قاسم نصيف )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدف : العراق 1 x استراليا 1 د. 76( محمد قاسم نصيف )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).