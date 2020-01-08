خلف: العراق تلقى رسالة شفوية رسمية من قبل إيران بأن الرد سيبدأ بعد قليل

2020/01/08 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، عن تلقي العراق رسالة شفوية رسمية من قبل إيران بأن الرد على اغتيال قاسم سليماني قد بدأ او سيبدأ بعد قليل، وان الضربة ستقتصر على اماكن تواجد الجيش الامريكي في العراق دون ان تحدد مواقعها.

واكد خلف، ان الحكومة العراقية أبلغت القيادات العسكرية العراقية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، ولم ترد لحد اللحظة أية خسائر بشرية لدى الجانب العراقي، ولم ترد رسميا الخسائر في جانب قوات التحالف.

وأجرى القائد العام الاتصالات الداخلية والخارجية اللازمة في محاولة لاحتواء الموقف، وعدم الدخول في حرب مفتوحة، سيكون العراق والمنطقة من اول ضحاياها، اذ يرفض العراق اي انتهاك لسيادته والاعتداء على أراضيه، وان الحكومة مستمرة بمحاولاتها الجاهدة لمنع التصعيد واحترام الجميع لسيادة العراق وعدم التجاوز عليها وعدم تعريض ابنائه للخطر.

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