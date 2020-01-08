ترامب : يجري تقييم الخسائر والاضرار الناجمة عن الهجوم وكل شيء على ما يرام

2020/01/08 | 14:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اكد الرئيس الاميركي دونالد ترمب في اول تعليق على الهجمات الصاروخية الايرانية، فجر الاربعاء، انه يجري تقييم الخسائر والاضرار الناجمة عن الهجوم وكل شيء على ما يرام.

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