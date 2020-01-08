الاعمار تصادق على تصاميم مدينة الحبانيبة الجديدة بسعة 100 الف وحدة سكنية

2020/01/08 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان، الاربعاء، عن مصادقتها على التصميم الاساسي لمدينة الحبانية الجديدة بسعة 100 الف وحدة سكنية.

وقال وزير الاعمار بنكين ريكاني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه انه "تم المصادقة على التصميم الاساسي لمدينة الحبانية الجديدة بسعة 100الف وحدة سكنية".

واضاف ريكاني ان "المشروع يهدف الى تعزيز قيمة محافظة الانبار من خلال أنشاء مدينة مستدامة تركز على تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية مع نظام التكنولوجيا العالية المنتشر في كل مكان لتحسين نوعية الحياة"، مضيفاً إن "مدينة تمتلك واجهة مائية كالحبانية يمكن ان تستفيد منها لتوفير ميزات كثيرة كالسياحة والترفيه مع وجود مركز متعدد النشاطات".

يذكر ان مدينة الحبانية الجديدة ستنشأ على غرار المدن الذكية وستضم 100 الف وحدة سكنية عمودية وافقية لخدمة 600,000 الف نسمة ، كما ستضم مرافق تجارية وصناعية ومرافق ترفيهية وثقافية وصحية وغيرها ، وتبلغ مساحة المشروع 29,438,000 مليون متر مربع وستيم انجازه على مراحل تمتد الى 11 عاماً حتى عام 2030.





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