عن القصف الإيراني الأخير… هشام الهاشمي

2020/01/08 | 15:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب هشام الهاشمي: القصف الإيراني للقواعد المشتركة العراقية الامريكية في اربيل والأنبار : 1 – بصراحة الهجوم الذي تم أمس تم ضبطه وتنسيقه بطريقة لا تسبب إصابات من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة على علم بالتوقيت على الأقل لأن المدنيين في عينكاوا أربيل الذين يعيشون بالقرب من القنصلية قد نصحهم المتحدثون بالمغادرة (في منتصف الليل […]

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