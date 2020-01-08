2020/01/08 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

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الحلبوسي يدعو الحكومة لإيقاف ’’الاعتداءات’’ على اراضي العراق

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بغداد اليوم- بغداد

يتبع......

بغداد اليوم-متابعة

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الأربعاء (8 كانون الثاني 2020)، أن استهداف الصواريخ الإيرانية لقاعدة عين الاسد في الانبار، ليس اول خرق للسيادة العراقية، فيما رأى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد الم

بغداد اليوم-بغداد

أدان تحالف القوى العراقية، الأربعاء (08 كانون الثاني 2020)، الصمت الحكومي المتكرر لانتهاكات السيادة العراقية وضعف إجراءاتها في ضمان سلامة الأرض والمواطنين العراقيين، بحسب تعبيرهم.

وذكر التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، &quo

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