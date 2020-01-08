بارزاني: حكومة الإقليم ستتواصل مع كافة الأطراف لتحقيق التهدئة

2020/01/08 | 15:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، أن حكومة الإقليم ستتواصل مع كافة الأطراف لتحقيق التهدئة، وعودة الاستقرار الى المنطقة، وذلك عقب القصف الإيراني.

وقال مسرور بارزاني، في مؤتمر صحفي عقده في أربيل :"وقعت أحداثاً مؤسفة خلال الأيام الماضية في العراق وإقليم كوردستان ونحن ننظر بقلق بالغ اليها".

وتابع بالقول: إن "العنف والتوتر، خلق أجواء غير مستقرة وسنبذل كل ما بوسعنا كما سنتواصل مع كافة الأطراف في سبيل تهدئة الاوضاع وتحقيق الأمن والاستقرار".

وأضاف :"لكن واجبنا الرئيسي وأولويتنا هي حماية إقليم كردستان، وشعب إقليم كردستان وسنبذل قصارى جهودنا في سبيل عدم إقحام كردستان في هذه المشاكل".

وطمأن رئيس وزراء الإقليم شعب كردستان بأن "الحكومة ستبذل كل جهودها لحماية كردستان ولتبقى آمنة ومستقرة".

وشنت إيران فجر الأربعاء هجوما صاروخيا استهدف قاعدتين عسكريتين بالعراق وذلك ردا على عملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة الماضي.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن قيادي بالحرس الثوري قوله اليوم الأربعاء إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية في العراق هي الخطوة الأولى وإن طهران لن ترحم القوات الأمريكية.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الهجوم الصاروخي استهدف قاعدتي عين الأسد وأربيل.

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