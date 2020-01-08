2020/01/08 | 15:23 - المصدر: الغد برس

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الحلبوسي يدين الانتهاك الايراني لسيادة العراق ويدعو الحكومة لاتخا

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الحلبوسي يدين الانتهاك الايراني لسيادة العراق ويدعو الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة

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