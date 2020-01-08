عاجل | نيجرفان البارزاني: القرار الذي اتخذه البرلمان العراق كان “احاديا” والمنطقة مازالت بحاجة الى التحالف

2020/01/08 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | نيجرفان البارزاني: القرار الذي اتخذه البرلمان العراقي كان “احاديا” والمنطقة مازالت بحاجة الى التحالف

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