أول تعليق من بريطانيا على قصف إيران للقواعد الأمريكية في العراق

2020/01/08 | 15:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة ندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالهجوم الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني على قواعد عسكرية بالعراق فجر اليوم الأربعاء.وقال جونسون في تصريحات له "يجب ألا تكرر إيران تلك الهجمات المتهورة والخطيرة".وتابع: "نبذل كل ما بوسعنا لحماية المصالح البريطانية في المنطقة".وقال جونسون إن "اغتيال (قاسم) سليماني لم يكن عمليتنا لنعلق على قانونيتها ولكن الكثيرين يتفقون على حق أمريكا في الدفاع عن نفسها".وأكد على أنه "ليس من شأن بريطانيا تحديد مشروعية الضربة الجوية الأمريكية التي استهدفت سليماني".وتابع: "أيدي سليماني ملطخة بدماء الجنود البريطانيين".

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