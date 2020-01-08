ايـــــران تنتــــتقم لـــ سليمـــاني بـــ علــم ودرايـــة مـــــن امريكـــــا !!

2020/01/08 | 15:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كان الجيش الأميركي على علم مسبق بالهجوم الصاروخي، كما ذكرت شبكة "سي إن إن"، ونقلت عن مسؤول عسكري قوله إن الجيش الأميركي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الإيراني".

هذا وقد شنت إيران فجر الأربعاء هجومًا صاروخيًّا باليستيًّا على قاعدتين تتمركز فيهما قوات تابعة للجيش الأميركي، ...

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