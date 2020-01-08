رئيس اقليم كوردستان يكشف مضمون محادثات الرئاسات الثلاث

2020/01/08 | 15:29 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- كشف رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عن مضمون المحادثات التي جرت في اجتماع لرئاسات الاقليم الثلاث.

وعقدت رئاسات اقليم كوردستان الثلاث اجتماعا اليوم الاربعاء، لمناقشة مستجدات الاوضاع في الاقليم والعراق والمنطقة عموما.

وقال نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي باربيل "نحن في رئاسة الاقليم ورئيس الحكومة على تواصل مستمر مع كافة الاطراف لاحتواء الموقف واجراء تهدئة وعدم استفحال الازمة بل ايقافها عند هذا الحد".

وجاء ذلك بعد ان أطلقت إيران صواريخ فجر الأربعاء على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، التي تستضيف قوات أمريكية.

وجاء الهجوم الايراني بعد ساعات من جنازة القائد الإيراني البارز قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة مسيرة مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع في الشرق الاوسط.

واكد نيجيرفان بارزاني انه عقد اجتماعا اخر مع الاحزاب الكوردستانية، لافتا الى ان كافة الاطراف تُجمع على قلقها بشأن قرار مجلس النواب العراقي الذي يوصي الحكومة بإخراج كافة القوات الاجنبية من العراق.

وذكر بيان عن اجتماع الرئاسات الثلاث ان الاجتماع إستعرض آخر المستجدات في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة، وبحث بشكل مفصل الاحداث الأخيرة في العراق وموقف الاقليم منها، حيث أعربت الرئاسات الثلاث عن اسفها الشديد للأحداث التي شهدها العراق والمنطقة، ففي وقت لا يزال خطر الارهاب قائما على الاقليم والعراق والمنطقة.

واكد البيان ان الخيار العسكري لا يحل المشكلات بأي شكل من الاشكال، مشيرا الى ان الاقليم مع تهدئة الاوضاع والحوار واللجوء الى الطرق الدبلوماسية، داعيا جميع الاطراف الى ابعاد اقليم كوردستان عن الخلافات والصراعات.

سوار احمد

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