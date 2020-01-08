وكالة انباء فارس: مقتل واصابة 280 عنصرا من القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد

2020/01/08 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن ثمانين عنصرا من القوات الأمريكية لقوا مصرعهم، فيما أصيب مئتان آخرون بجروح نتيجة الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق.

واشارت وكالة أنباء فارس الى ان مروحية أميركية قامت على الفور بنقل الجرحى من قاعدة عين الأسد مبينا ان خمسة عشر صاروخا إيرانيا أصابت الهدف في قاعدة عين الأسد باعتبارها قاعدة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن المنظمة الصاروخية الأمريكية لم تكن قاعدة على اعتراض الصواريخ على الرغم من حالة التأهب التام لدى الأمريكيين.

وبينت الوكالة نقلا عن مصادرها انه تم تحديد مئة وأربعين موقعا مهما للولايات المتحدة في المنطقة وبمجرد توجيه ضربة ضد إيران، سيتم تدمير هذه المواقع واستهدافها.

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