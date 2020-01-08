2020/01/08 | 16:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابغة-اين]أكد أمين عام منظمة "أوبك" محمد باركيندو، الأربعاء، ان المنشآت النفطية العراقية آمنة وإن إنتاج البلاد من الخام مستمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك: المنشآت النفطية العراقية آمنة وإنتاجها مستمر) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبك: المنشآت النفطية العراقية آمنة وإنتاجها مستمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).